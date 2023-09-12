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У Раді Європи визначили принципи, за якими росію покарають за агресію та відшкодують збитки

12 вересня 2023, 09:47
У Раді Європи визначили принципи, за якими росію покарають за агресію та відшкодують збитки
Фото: AFP
Така декларація отримала назву "Ризькі принципи".

У столиці Латвії Ризі міністри юстиції держав-членів та спостерігачів Ради Європи ухвалили декларацію, в якій викладено низку принципів для досягнення "повної відповідальності" за агресію рф проти України, та надання відшкодування всім жертвам війни.

Про це йдеться на офіційному сайті Ради Європи.

Зокрема, відзначають, що Реєстр збитків для України повинен мати підхід, орієнтований на жертв, щоб забезпечити засоби правового захисту, зокрема для найбільш уразливих груп, таких як жінки та діти.

Крім того, у них наголошується на "важливості надання допомоги національній владі для полегшення координації внутрішніх зусиль" щодо підтримки функціонування Реєстру та змістовних консультацій з суспільством та неурядовими організаціями.

"Міністри нагадали про важливість Реєстру збитків як першого кроку до того, щоб росія заплатила за збитки, які вона завдала Україні своєю незаконною війною", - зазначається у заяві Ради Європи.

У Реєстрі зібрано всі дані про претензії та докази, які мають стати першим компонентом майбутнього міжнародного механізму компенсації.

"Це допоможе забезпечити повне та ефективне відшкодування збитків Україні та жертвам за допомогою окремого міжнародного інструменту, який буде створено у співпраці з Україною", - йдеться у публікації.

Міністри зауважують, що всі звинувачення у злочинах, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, скоєні військами рф в Україні, мають бути "повністю розслідувані та, якщо це виправдано, переслідуватися згідно із законом на національному та міжнародному рівнях, щоб винні понесли відповідальність за свої дії".

Також міністри заявили про підтримку розслідування та зусилля зі збору доказів, які проводять Україна, інша національна влада та прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС).

Представники Ради Європи також закликали всі відповідні зацікавлені сторони брати активну участь у виявленні місць перебування незаконно депортованих та переміщених російськими окупантами українських дітей, та надати допомогу для їх безпечного повернення.

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