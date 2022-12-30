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ПОЛІТИКА

У режимі онлайн путін контролює введення в експлуатацію нових військових кораблів російського флоту

30 грудня 2022, 11:11
У режимі онлайн путін контролює введення в експлуатацію нових військових кораблів російського флоту
Це забезпечить безпеку росії на десятиліття вперед

Президент росії владімір путін спостерігає за введенням в експлуатацію нових кораблів для російського флоту в режимі відеоконференції в резиденції Ново-Огарьово під Москвою. Він пообіцяв подальше посилення військово-морського флоту своєї країни, пише АР.

"Ми будемо прискорювати і нарощувати обсяги будівництва кораблів різних проектів, оснащувати їх найсучаснішим озброєнням, проводити оперативну і бойову підготовку з використанням досвіду, отриманого в ході спеціальної військової операції", — сказав путін, посилаючись на 10-місячну російську війну в Україні.

Серед нових кораблів – корвет, тральщик і атомний підводний човен «Генералісимус Суворов». Підводний човен, озброєний міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерним блоком «Булава», став шостим підводним човном нового класу «Борей», який увійшов до складу ВМФ росії.

"Це забезпечить безпеку росії на десятиліття вперед", - вважає путін.

Ще один підводний човен такого ж типу, «Імператор Олександр III», був спущений на воду під час церемонії в четвер. Військово-морські сили планують прийняти його на озброєння після випробувань.


Путінвійна в Українірф тероризм

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