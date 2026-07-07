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У рф студентів заманюють в армію обіцянками служби в Арктиці

07 липня 2026, 11:51
У рф студентів заманюють в армію обіцянками служби в Арктиці
Фото: eurointegration.com.ua
Такий випадок зафіксували у Санкт-Петербурзькому державному університеті.
У росії активізують вербування студентів для участі у війні проти України.
 
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
 
Черговий такий випадок зафіксували у Санкт-Петербурзькому державному університеті. Студентів заманюють в армію короткотривалими контрактами та обіцянками служби в Арктиці. Російські правозахисники попереджають, що під час війни проти України розірвати контракти може бути неможливо, а після підписання студенти можуть опинитися в піхоті на війні проти України.
 
На тлі збільшення втрат і зменшення числа охочих йти на війну навіть за великі гроші, у рф розгорнули масштабну кампанію вербування студентів. російські виші отримують згори "рознарядку" щодо кількості укладання контрактів, для виконання якої застосовують обман, адміністративний тиск та прямий примус.
 
Як наслідок, система вищої освіти рф поступово перетворюється на частину воєнної машини, головне завдання якої – постачання живої сили для продовження війни”, – зазначали у ЦПД.
 
війна в Україніросія окупанти

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