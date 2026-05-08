У росії дрони атакували НПЗ у Ярославлі та заводи у Ростові
08 травня 2026, 08:07
Міноборони рф заявило, що вночі нібито було збито 264 БпЛА.
У ніч проти 8 травня в російських Ростові та Ярославлі було чутно вибухи. У Ярославлі під атакою, схоже, був нафтопереробний завод.
Про це повідомляють місцеві чиновники.
Вони не уточнювави наслідків атаки. Лише написали про фрагменти безпілотників на території області. Постраждалих, за їхньою інформацією, немає.
А втім, OSINT-аналітики повідомляли, що після атаки в Ярославлі горить місцевий нафтопереробний завод "Славнефть‑ЯНОС". НПЗ уже не вперше перебуває під атакою дронів.
Також про наслідки нічної атаки повідомляв губернатор Ростовської області рф Юрій Слюсар. За його словами, унаслідок падіння уламків БпЛА є руйнування в містах Таганрог, Батайськ, Ростов-на-Дону, у М'ясниковському районі.
Слюсар уточнював, що в Ростові пошкоджено скління та газову трубу в житлових будинках, вантажний автомобіль, а також адміністративну будівлю.
Тим часом російські Telegram-канали писали про пожежу в Ростові-на-Дону в районі заводу лакофарбових матеріалів "Емпілс" та філії науково-технічного центру "Радар". "Емпілс" називають одним із ключових хімічних та лакофарбових заводів півдня рф. Міноборони рф звітувало про нібито збиття 264 українських дронів у період від опівночі до 7-ї години ранку 8 травня.