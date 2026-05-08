У росії дрони атакували НПЗ у Ярославлі та заводи у Ростові

Міноборони рф заявило, що вночі нібито було збито 264 БпЛА.

У ніч проти 8 травня в російських Ростові та Ярославлі було чутно вибухи. У Ярославлі під атакою, схоже, був нафтопереробний завод.

Про це повідомляють місцеві чиновники.

Вони не уточнювави наслідків атаки. Лише написали про фрагменти безпілотників на території області. Постраждалих, за їхньою інформацією, немає.

А втім, OSINT-аналітики повідомляли, що після атаки в Ярославлі горить місцевий нафтопереробний завод "Славнефть‑ЯНОС". НПЗ уже не вперше перебуває під атакою дронів.