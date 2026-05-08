Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У росії дрони атакували НПЗ у Ярославлі та заводи у Ростові

08 травня 2026, 08:07
У росії дрони атакували НПЗ у Ярославлі та заводи у Ростові
Скриншот з відео
Міноборони рф заявило, що вночі нібито було збито 264 БпЛА.
У ніч проти 8 травня в російських Ростові та Ярославлі було чутно вибухи. У Ярославлі під атакою, схоже, був нафтопереробний завод.
 
Про це повідомляють місцеві чиновники.
 
Вони не уточнювави наслідків атаки. Лише написали про фрагменти безпілотників на території області. Постраждалих, за їхньою інформацією, немає.
 
А втім, OSINT-аналітики  повідомляли, що після атаки в Ярославлі горить місцевий нафтопереробний завод "Славнефть‑ЯНОС". НПЗ уже не вперше перебуває під атакою дронів.
 
Також про наслідки нічної атаки повідомляв губернатор Ростовської області рф Юрій Слюсар. За його словами, унаслідок падіння уламків БпЛА є руйнування в містах Таганрог, Батайськ, Ростов-на-Дону, у М'ясниковському районі.
 
Слюсар уточнював, що в Ростові пошкоджено скління та газову трубу в житлових будинках, вантажний автомобіль, а також адміністративну будівлю.
 
Тим часом російські Telegram-канали писали про пожежу в Ростові-на-Дону в районі заводу лакофарбових матеріалів "Емпілс" та філії науково-технічного центру "Радар". "Емпілс" називають одним із ключових хімічних та лакофарбових заводів півдня рф. Міноборони рф звітувало про нібито збиття 264 українських дронів у період від опівночі до 7-ї години ранку 8 травня.

 

війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

Останні матеріали

Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Політика
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Переклад iPress – 06 травня 2026, 08:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється