У росії паливна криза: бензину немає у понад 20 регіонах

Перебої з постачанням бензину вже призвели до закриття багатьох автозаправок і стрімкого зростання цін.

Паливна криза в росії, спричинена масованими ударами українських дронів по нафтопереробних заводах, поширилася вже на понад 20 регіонів рф і тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляють росЗМІ.

За даними масмедіа, ще наприкінці серпня дефіцит бензину фіксувався у Забайкальському краї, Примор’ї, на Курильських островах і в тимчасово окупованому Криму. У вересні до них приєдналися Рязанська, Нижньогородська, Саратовська, Самарська, Ульяновська, Пензенська, Ростовська та Астраханська області, а також Калмикія і Татарстан.

Також за даними Незалежного паливного союзу (НПС), перебої з постачанням пального спостерігаються в Амурській, Магаданській, Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області та на Чукотці.

Крім того, президент НПС Павло Баженов повідомив, що нестача бензину марки АІ-92 та АІ-95 вже призвела до масового закриття незалежних автозаправних станцій у низці регіонів.

Членкиня російського паливного союзу Катерина Савкіна додала, що десятки АЗС не можуть отримати відвантаження з нафтопереробних заводів уже протягом кількох тижнів.

