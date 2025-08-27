Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У росії вибухнув стратегічний нафтопровід Рязань-москва

27 серпня 2025, 13:56
У росії вибухнув стратегічний нафтопровід Рязань-москва
Фото: kp.ua
Транспортування нафтопродуктів до москви зупинене на невизначений термін.

У Рязанській області рф стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі Рязань-Москва.

Про це повідомляють джерела у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, інформує Інтерфакс. 

"Після появи повідомлень у місцевих пабліках міста Рязань про сильний "хлопок" на ділянці магістрального нафтопроводу, розпочалася масштабна пожежа. За кілька годин на місце події прибули автомобілі екстрених служб для її ліквідації", — йдеться у повідомленні.

За словами місцевих мешканців, у районі села Божатково Залізничного району міста Рязань працюють правоохоронці та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.

Відомо, що ця магістраль із 2018 року була перепрофільована компанією "Транснєфть" під постачання автомобільного бензину, зокрема для забезпечення потреб армії РФ.

За інформацією ГУР, внаслідок інциденту транспортування нафтопродуктів до москви зупинене на невизначений термін, а представники "Транснєфті" наразі підраховують збитки.

 
Росіявійнанафтопровід

