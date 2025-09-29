Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Румунії виявили уламки дрона біля кордону з Україною

29 вересня 2025, 16:53
У Румунії виявили уламки дрона біля кордону з Україною
Фото: zn.ua
Експерти міністерства оборони Румунії зібрали частини дрона для подальшого розслідування.
У Румунії неподалік від кордону з Україною виявили нові фрагменти "невідомого безпілотника".
 
Про це заявив міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну, повідомляє The Guardian.
 
Як зазначив Моштяну, уламки безпілотника виявили на території повіту Тулча, який межує з Україною.
 
Експерти міністерства оборони Румунії зібрали частини дрона для подальшого розслідування.
 
Нагадаємо, 13 вересня російський ударний дрон вторгся в повітряний простір Румунії. Військово-повітряні сили Румунії підняли в повітря винищувачі F-16 і перехопили безпілотник.Такий інцидент стався під час спроби атаки росіян на українську інфраструктуру на Дунаї.

 

Румуніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється