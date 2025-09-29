У Румунії виявили уламки дрона біля кордону з Україною

Експерти міністерства оборони Румунії зібрали частини дрона для подальшого розслідування.

У Румунії неподалік від кордону з Україною виявили нові фрагменти "невідомого безпілотника".

Про це заявив міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну, повідомляє The Guardian.

Як зазначив Моштяну, уламки безпілотника виявили на території повіту Тулча, який межує з Україною.

Експерти міністерства оборони Румунії зібрали частини дрона для подальшого розслідування.