У Румунії виявили уламки дрона біля кордону з Україною
29 вересня 2025, 16:53
Фото: zn.ua
У Румунії неподалік від кордону з Україною виявили нові фрагменти "невідомого безпілотника".
Про це заявив міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну, повідомляє The Guardian.
Як зазначив Моштяну, уламки безпілотника виявили на території повіту Тулча, який межує з Україною.
Експерти міністерства оборони Румунії зібрали частини дрона для подальшого розслідування.
Нагадаємо, 13 вересня російський ударний дрон вторгся в повітряний простір Румунії. Військово-повітряні сили Румунії підняли в повітря винищувачі F-16 і перехопили безпілотник.Такий інцидент стався під час спроби атаки росіян на українську інфраструктуру на Дунаї.