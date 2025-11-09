У Швеції облив фарбою віллу російської делегації

Хто саме стоїть за атакою, наразі невідомо.

У Швеції невідомий дрон атакував віллу російської торгової делегації поблизу Стокгольма, обливши будівлю фарбою та липкою речовиною.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомив речник поліції Стокгольма Ола Остерлінг, інцидент стався близько 05:30 у суботу, 8 листопада. Співробітники делегації помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер із фарбою та невідомою речовиною, після чого викликали поліцію.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Правоохоронці не бачили сам дрон, проте опитали очевидців серед працівників представництва.

Хто саме стоїть за атакою, наразі невідомо. Поліція взяла зразки речовини для аналізу та відкрила кримінальне провадження за фактом вандалізму.