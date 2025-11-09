Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У Швеції облив фарбою віллу російської делегації

09 листопада 2025, 14:17
У Швеції облив фарбою віллу російської делегації
Фото: www.ekathimerini.com
Хто саме стоїть за атакою, наразі невідомо.

У Швеції невідомий дрон атакував віллу російської торгової делегації поблизу Стокгольма, обливши будівлю фарбою та липкою речовиною.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомив речник поліції Стокгольма Ола Остерлінг, інцидент стався близько 05:30 у суботу, 8 листопада. Співробітники делегації помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер із фарбою та невідомою речовиною, після чого викликали поліцію.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Правоохоронці не бачили сам дрон, проте опитали очевидців серед працівників представництва.

Хто саме стоїть за атакою, наразі невідомо. Поліція взяла зразки речовини для аналізу та відкрила кримінальне провадження за фактом вандалізму.

Швеціядрони

Останні матеріали

betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Політика
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 12:45
Політика
"Томагавки" для України – приємно, але не обов'язково. А чи потрібні ці ракети Німеччині? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 08:06
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Політика
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 16:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється