У Швеції з'явиться ресторан на одну людину
Стіл стоятиме посеред луку, а їжу до нього доставлятимуть у кошику, що пересуватиметься натягнутою від будинку мотузкою, пише "Укрінформ", посилаючись на 34travel.
"Ідея з'явилася, коли в гості до Лінди Карлссон та її чоловіка Расмуса Перссона приїхали батьки дівчини. Щоб уникнути ризику заразити їх коронавірусом, пара не дозволила гостям увійти до будинку. Але вирішила організувати обід на луку з безконтактної подачею страв. Дивлячись на те, як батьки насолоджуються їжею, молоді люди подумали, що таке можуть спробувати й інші. Тому вони вирішили запустити ресторан Bord för En ("Стіл на одного")", - йдеться в повідомленні.
На день пара планує обслуговувати лише одну людину. Бронювати столик можна з 10:00 до 22:45. Гостям пропонують на вибір сніданок, обід або вечерю з фіксованим вегетаріанським меню. До кожного прийому їжі - особливий безалкогольний напій.
Серйозних бізнес-планів Лінда та Расмус не будують, тому пропонують відвідувачам платити стільки, скільки вони вважатимуть за потрібне. Ресторан, який відкриється 10 травня, працюватиме до серпня 2020-го. Вже зараз його забронювали жителі з різних міст Швеції і навіть Японії.
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