Заяви путіна підтверджують, що загроза для Європи реальна – очільниця МЗС Швеції

03 грудня 2025, 15:49
Фото: Reuters
А близькість до рф робить загрозу з її боку цілком реальною.

Швеція, як країна, що межує з регіоном підвищеної небезпеки через близькість до росії, добре усвідомлює реальність російської загрози та необхідність її стримування. 

Про це заявила міністерка закордонних справ Марія Малмер Стенегард на полях міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.

Коментуючи заяву владіміра путіна про його "готовність до війни з Європою", очільниця шведського МЗС наголосила:

"Ми знаємо – особливо ті з нас, хто живе неподалік росії – що вона становить реальну загрозу. Тому її потрібно стримувати всіма доступними способами".

За словами Стенегард, ситуація підтверджує необхідність посилення власних оборонних можливостей.

"Я дійшла висновку, що ми маємо збільшити інвестиції у військову сферу", – зазначила вона.

Міністерка додала, що нинішня зустріч НАТО є ключовою для обговорення національних внесків у спільні оборонні цілі, погоджені цього літа на саміті в Гаазі.

Також сьогодні генсек НАТО відповів на погрози путіна воювати з Європою.

 

РосіяШвеціязагроза

