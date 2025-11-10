У Словаччині зіткнулися два потяги: десятки поранених

За попередньою інформацією, лобового зіткнення потягів не було, як і сходження з рейок.

Два потяги зіткнулися в Словаччині в неділю ввечері після того, як один врізався в задню частину іншого, травмувавши десятки пасажирів. Зіткнення сталося в коридорі між столицею Братиславою та Пезінком, за 20 км на північний схід.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на місці аварії, міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив на телебрифінгу, що десятки людей отримали легкі травми, а 11 були госпіталізовані. Загиблі в аварії відсутні.

"За попередньою інформацією, лобового зіткнення потягів не було, як і сходження з рейок", — повідомила поліція Словаччини.