У США після злету розбився вантажний літак

05 листопада 2025, 10:31
У США після злету розбився вантажний літак
Фото: Stephen Cohen/Getty Images
Відомо про 7 загиблих та 11 поранених.
Ввечері 4 листопада в місті Луїсвілл, що в американському штаті Кентуккі, невдовзі після зльоту розбився вантажний літак компанії UPS. Внаслідок катастрофи загинули 7 людей ще 11 зазнали поранень.
 
Про це пишуть CNN та BBC.
 
Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що, ймовірно, серед загиблих є троє членів екіпажу літака, додавши, що "кожен, хто бачив фотографії та відео, розуміє, наскільки жорстокою була ця аварія".
 
За словами офіційних осіб, постраждалі зазнали "дуже серйозних" травм, а кількість загиблих може зрости.
 
Літак UPS рейсу 2976, що прямував до Гонолулу, Гаваї, перевозив 144 000 літрів палива, коли зазнав авіакатастрофи, пошкодивши сусідні компанії.
 
Через падіння літака пожежа спалахнула на кількох будівлях, включно з компанією з перероблення нафти. Спершу людей, що перебувають поруч в радіусі п’яти миль від аеропорту закликали уникати місця катастрофи через побоювання подальших вибухів і забруднення повітря, але пізніше відстань скоротили до однієї милі.
 
Начальник пожежної служби Луїсвілля Брайан О’Ніл повідомив, що пожежа майже повністю локалізована, а бригади все ще працюють на місці аварії.
 
"Коли трапляється така велика аварія і пожежа, що поширюється на таку велику територію, ми мусимо залучити сотні співробітників, щоб оточити її, локалізувати, а потім повільно загасити", — сказав він.
 
За словами Енді Бешира, причини інциденту встановлюватиме Національне бюро з безпеки на транспорті. Слідча група має прибути до Кентуккі 5 листопада.
