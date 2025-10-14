У США показали нову пускову установку для Tomahawk

Вона оптимальна для України.

Американська компанія Oshkosh Defense на виставці у Вашингтоні продемонструвала нову пускову установку Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle (X-MAV) на шасі HEMTT 10x10, яка несе одразу чотири ракети Tomahawk.

Про це пише Defense Express.

Пропозиція Oshkosh виглядає компактнішою та мобільнішою, і для України може виявитися більш оптимальним варіантом, ніж комплекс Typhon, або окрема пускова Mk 70 від Lockheed Martin.

Так, практика експлуатації Mk 70 на Тихоокеанському театрі бойових дій показала, що переміщення комплексу між островами дуже ускладнене.

"Для цього необхідна або портова інфраструктура, або аеродром зі смугою у 1 км. При цьому для завантаження та вивантаження комплексу з військово-транспортного C-17 необхідна додаткова рампа", - пояснюють експерти.

Також прохідність системи об'єктивно обмежена дорогами з твердим покриттям, не кажучи вже про з’їзд на бездоріжжя. І хоча для пускових Tomahawk це може бути й не критичним, але це, у будь-якому випадку, суттєве обмеження умов експлуатації, пояснюють у Defense Express. Натомість X-MAV за рахунок шасі не має суттєвих обмежень щодо прохідності. Така значна різниця пояснюється тими задачами і можливостями, для яких призначені ці установки. Typhon чи Mk 70 призначені для запуску не лише Tomahawk, а й зенітних SM-6, які мають вертикальний запуск. Водночас у X-MAV немає можливості запуску ракет із вертикальним стартом, а сам Tomahawk цілком можливо запускати із нахиленої пускової. Загалом, зважаючи на реальні умови експлуатації, X-MAV виглядає, хоч і менш багатофункціональним, але прагматичнішим рішенням.

"А у ключі потреб європейського театру бойових дій, то рішення Oshkosh Defense для європейських країн , включно з Україною, також може вважатися оптимальнішим. Бо просто відсутня особлива потреба у багатофункціональних пускових, з можливістю запуску й зенітних SM-6, яких немає на озброєнні", - підкреслюють аналітики.