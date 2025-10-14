Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США показали нову пускову установку для Tomahawk

14 жовтня 2025, 15:07
У США показали нову пускову установку для Tomahawk
Wikipedia
Вона оптимальна для України.
Американська компанія Oshkosh Defense на виставці у Вашингтоні продемонструвала нову пускову установку Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle (X-MAV) на шасі HEMTT 10x10, яка несе одразу чотири ракети Tomahawk.
 
Про це пише Defense Express.
 
Пропозиція Oshkosh виглядає компактнішою та мобільнішою, і для України може виявитися більш оптимальним варіантом, ніж комплекс Typhon, або окрема пускова Mk 70 від Lockheed Martin. 
 
Так, практика експлуатації Mk 70 на Тихоокеанському театрі бойових дій показала, що переміщення комплексу між островами дуже ускладнене.
 
"Для цього необхідна або портова інфраструктура, або аеродром зі смугою у 1 км. При цьому для завантаження та вивантаження комплексу з військово-транспортного C-17 необхідна додаткова рампа", - пояснюють експерти.
 
Також прохідність системи об'єктивно обмежена дорогами з твердим покриттям, не кажучи вже про з’їзд на бездоріжжя. І хоча для пускових Tomahawk це може бути й не критичним, але це, у будь-якому випадку, суттєве обмеження умов експлуатації, пояснюють у Defense Express. Натомість X-MAV за рахунок шасі не має суттєвих обмежень щодо прохідності.
 
Така значна різниця пояснюється тими задачами і можливостями, для яких призначені ці установки. Typhon чи Mk 70 призначені для запуску не лише Tomahawk, а й зенітних SM-6, які мають вертикальний запуск. Водночас у X-MAV немає можливості запуску ракет із вертикальним стартом, а сам Tomahawk цілком можливо запускати із нахиленої пускової.
 
Загалом, зважаючи на реальні умови експлуатації, X-MAV виглядає, хоч і менш багатофункціональним, але прагматичнішим рішенням.

 

"А у ключі потреб європейського театру бойових дій, то рішення Oshkosh Defense для європейських країн , включно з Україною, також може вважатися оптимальнішим. Бо просто відсутня особлива потреба у багатофункціональних пускових, з можливістю запуску й зенітних SM-6, яких немає на озброєнні", - підкреслюють аналітики.

війна в Україніросія окупантиTomahawk

Останні матеріали

Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється