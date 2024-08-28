У США презентують перший винищувач F-35 для Польщі

Всього Польща замовила 32 такі літаки. Перший із них прибуде до Польщі у 2025-2026 роках.

У США презентують першого літака F-35, виготовленого на замовлення Польщі. У 2020 році Польща замовила 32 таких машини. Перший з них буде доставлений до пункту призначення на рубежі 2025 і 2026 років.

Презентація винищувача відбудеться на заводі у Форт-Ворті, що в штаті Техас. Очікується, що після презентації віце-прем'єр-міністр і голова міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрінеться з головою Пентагону Ллойдом Остіном у Вашингтоні.

31 січня 2020 року в Дембліні (Люблінське воєводство) Міністерство національної оборони Польщі підписало контракт на постачання 32 літаків F-35A.