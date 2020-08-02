У світі стрімко зникають джмелі

Ймовірність знайти джмеля в Європі чи Південній Америці скоротилася на третину з 1970-х років. Дослідники пов’язали це з глобальним потеплінням.

Про це йдеться в новому дослідженні науковців Великої Британії та Канади, повідомляє BBC,передає "Громадське".

Так, дослідники проаналізували дані про понад пів мільйона джмелів, зібрані в 1901-1974 роках і у 2000-2014 роках. З’ясувалося, що в останні роки кількість комах стрімко скоротилася: ймовірність знайти місцину зі джмелями зменшилася в середньому на 30% у порівнянні з 1901-1974 роками.

Дослідники стверджують, що причиною зменшення комах є зростання температури Землі.

Професор Університетського коледжу Лондона Тім Н’юболд повідомив BBC, що зменшення кількості джмелів спостерігалося й раніше.

«Однак це вперше ми змогли справді встановити зв’язок між зникненням популяцій бджіл на місцях зі зміною клімату», — додає Н’юболд.

Джмелі є важливими запилювачами багатьох фруктів, овочів і диких рослин. Без них деякі рослини — особливо злакові — можуть зникнути.

У світі налічують близько 250 видів джмелів. За даними Міжнародного союзу охорони природи, найбільше популяції джмелів скоротилися в Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азії. Серед причин — зникнення природних середовищ існування видів та використання хімікатів.

Нагадаємо, що у Казахстані 6 лютого здійснив успішне приземлення міжнародний екіпаж космічного корабля "Союз МС-13", на борту якого була астронавт-рекордсмен NASA Крістіна Кох.