У світі стрімко зникають джмелі
Про це йдеться в новому дослідженні науковців Великої Британії та Канади, повідомляє BBC,передає "Громадське".
Так, дослідники проаналізували дані про понад пів мільйона джмелів, зібрані в 1901-1974 роках і у 2000-2014 роках. З’ясувалося, що в останні роки кількість комах стрімко скоротилася: ймовірність знайти місцину зі джмелями зменшилася в середньому на 30% у порівнянні з 1901-1974 роками.
Дослідники стверджують, що причиною зменшення комах є зростання температури Землі.
Професор Університетського коледжу Лондона Тім Н’юболд повідомив BBC, що зменшення кількості джмелів спостерігалося й раніше.
«Однак це вперше ми змогли справді встановити зв’язок між зникненням популяцій бджіл на місцях зі зміною клімату», — додає Н’юболд.
Джмелі є важливими запилювачами багатьох фруктів, овочів і диких рослин. Без них деякі рослини — особливо злакові — можуть зникнути.
У світі налічують близько 250 видів джмелів. За даними Міжнародного союзу охорони природи, найбільше популяції джмелів скоротилися в Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азії. Серед причин — зникнення природних середовищ існування видів та використання хімікатів.
Нагадаємо, що у Казахстані 6 лютого здійснив успішне приземлення міжнародний екіпаж космічного корабля "Союз МС-13", на борту якого була астронавт-рекордсмен NASA Крістіна Кох.
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