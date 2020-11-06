У світі від коронавірусу одужали 3 790 003 тисяч людей, померли - 419 311 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 2 066 508. Серед них померли 115 137 пацієнтів та одужали — 808 551.
Далі йде Бразилія — 775 184 інфікованих, Росія — 502 436, Великобританія — 290 143 та Іспанія - 289 360.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксувано 11 нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 361 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.
Найбільше померлих в США — 115 137 та Великобританії - 41 128.
Найбільше одужалих у США — 808 551, Бразилії - 396 692, Росії - 261 150 та Німеччині - 171 200.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 червня в Україні 29070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав.
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