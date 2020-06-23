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У світі від коронавірусу одужали 4 955 415 тисяч людей, померли - 474 730 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 2 388 225
У світі зафіксували 9 млн 206 тисяч 609 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 4 955 415, а померли — 474 730 людей.
У світі від коронавірусу одужали 4 955 415 тисяч людей, померли - 474 730 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 2 388 225. Серед них померли 122 611 пацієнтів та одужали — 1 003 062.

Далі йде Бразилія — 1 111 348 інфікованих, Росія — 599 705, Індія - 441 070 та Великобританія - 305 298.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксувано 22 нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 425  пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.

Найбільше померлих в США — 122 611 та Бразилії - 51 407.

Найбільше одужалих у США  — 1 003 062, Бразилії - 594 104, Росії - 356 429 та Індії - 248 286.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 23 червня  в Україні 38 074 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужало.

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23 06 2020 12:20
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