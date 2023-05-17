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ПОЛІТИКА

У той час як українська атака нависає, путін стикається з невдачами та роз'єднаністю російських військ – The New York Times

17 травня 2023, 09:43
У той час як українська атака нависає, путін стикається з невдачами та роз'єднаністю російських військ – The New York Times
Фото: REUTERS
Проблеми, які перешкоджали 15-місячній кампанії кремля, все ще не вирішуються: нестача ресурсів і роз'єднаність у лавах військ. Тим не менш, "рішучість путіна віщує готовність вести тривалу війну".

Над кремлем вибухнули дрони. російські військові гелікоптери падають, не досягнувши повітряного простору України. Спонсор російських найманців "Вагнера" випускає одну ненормативну тираду за іншою, стверджуючи, що корумповані російські генерали, які "всі пахнуть дорогими парфумами", відправляють солдатів на смерть. А довгоочікуваний контрнаступ України всерйоз навіть не розпочався.

Про це пише The New York Times. 

Здавалося б, це були погані тижні для путіна, час, коли проблеми, які переслідували його 15-місячну війну з її початку, лише загострюються:нестача ресурсів, дезорганізована оборона та роз’єднаність у рядах військ.

"Зараз ці проблеми загрожують зірвати те, що лише кілька тижнів тому здавалося нарешті рідкісним військовим успіхом у руках росії: перемога в тривалій кровопролитній битві за Бахмут", - йдеться у повідомленні.

російські війська, продовжуючи запеклі бої в межах міста, відступили з позицій на околицях Бахмута і, за даними російського Міноборони, втратили там двох полковників. Євген В. Прігожин, командир групи найманців Вагнера, головною метою якого було захоплення Бахмута, критикував російську армію в соціальних мережах, звинувачуючи її керівництво в недостатньому забезпеченні його бійців, а солдатів у тому, що вони залишили свої позиції на Фланги Вагнера.

 Вражаюча публічна ворожнеча між Прігожиним і Міністерством оборони — і очевидна неспроможність або несхильність путіна зупинити її — знову розпалила сумніви щодо  здатності Москви досягти успіху на полі бою, де координація між розрізненими підрозділами має критичне значення. російські військові вже були змушені багаторазово відступати, і з минулого року здебільшого зупинилися на лінії фронту протяжністю 600 миль.

"Один із способів утримання путіна при владі полягає в тому, що йому подобається мати кілька фракцій і йому подобається, щоб фракції конкурували одна з одною", — сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики. "Це може мати сенс у політиці, але це дуже, дуже шкідливо під час військової операції".

Путінвійна

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