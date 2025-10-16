Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
16 жовтня 2025, 10:11
У Трампа більше шансів владнати ситуацію в Україні, ніж у Газі
Фото: Yahoo Finanzas
путін - тиран, але, на відміну від Хамасу в Газі, керує функціонуючою державою, здатної домовитися.

Президент США Дональд Трамп потенційно може підштовхнути росію до переговорів і припинення війни проти України, що наразі виглядає значно реалістичніше, ніж досягнення стабільного миру між Ізраїлем і Палестиною.

Про це пише міжнародний оглядач The Telegraph Кон Кофлін.

На думку експерта, шанс на дипломатичний прорив у війні в Україні зростає завдяки кільком ключовим факторам: постачанню Києву американських далекобійних ракет "Томагавк", а також економічному тиску США на країни, які співпрацюють із росією це насамперед Індію та Китай.

Кофлін вважає, що, попри авторитаризм, Володимир путін керує функціональною державою, здатною дотримуватися домовленостей. Це різко контрастує з ситуацією в Газі, де Хамас не є єдиним представником палестинців, а перемир’я тримається на умовній стабільності.

"Навіть болісне тимчасове перемир’я між Україною та росією може виявитися більш реальним і значущим досягненням, ніж ілюзорний мир у секторі Газа", - зазначає оглядач.

Кофлін підкреслює: у разі повернення до влади Трамп має шанс змусити Кремль погодитися на припинення вогню на поточних позиціях, відмовившись від спроб повного захоплення України.

 
Дональд Трампвійна

