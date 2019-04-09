У Варшаві за підозрою в тероризмі затримали трьох українців, але потім відпустили

Відео з погрозами виявилося жартом, а зброя - несправжньою.

Поліція Варшави сьогодні, 4 вересня, затримала трьох громадян України, які погрожували влаштувати теракт під час урочистостей з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни. Про це повідомляє місцеве "LB".

Затримані - двоє чоловіків і жінка. Вони опублікували в інтернеті відео, в якому погрожували вчинити теракт у Варшаві. Поліція затримала всіх трьох за місцем проживання.

Про який саме теракт йшлося, поліція не повідомляє, але відомо, що в їхньому помешканні виявили та вилучили зброю, але не вогнепальну.