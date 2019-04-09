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У Варшаві за підозрою в тероризмі затримали трьох українців, але потім відпустили

Затримані - двоє чоловіків і жінка
Відео з погрозами виявилося жартом, а зброя - несправжньою.
У Варшаві за підозрою в тероризмі затримали трьох українців, але потім відпустили Фото з вільних джерел

Поліція Варшави сьогодні, 4 вересня, затримала трьох громадян України, які погрожували влаштувати теракт під час урочистостей з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни. Про це повідомляє місцеве "LB".

Затримані - двоє чоловіків і жінка. Вони опублікували в інтернеті відео, в якому погрожували вчинити теракт у Варшаві. Поліція затримала всіх трьох за місцем проживання.

Про який саме теракт йшлося, поліція не повідомляє, але відомо, що в їхньому помешканні виявили та вилучили зброю, але не вогнепальну.

Під час допиту затримані пояснили, що відео зі зброєю і погрозами було жартом. Поліція не висунула їм звинувачень і звільнила.

"Ми поставилися до цього відео серйозно. Дуже швидко було встановлено адресу, за якою ці люди проживають, і перед їхньою квартирою з'явилися поліцейські разом з антитерористом. Згодом з'ясувалося, що ця зброя, яку вони показали на відео, була несправжньою", - пояснив речник поліції.

Нагадаємо, що президент України завершив візит до Польщі.

 

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04 09 2019 22:55
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