У Великій Британії 91% новий випадок COVID-19 - зараження "індійським" штамом

Глава МОЗ не став нічого стверджувати щодо введення в подальшому нових локдаунів у разі, якщо активні вакцини від COVID-19 виявляться неефективними проти нових штамів вірусу.

У Великій Британії понад 90% нових випадків COVID-19 становлять зараження "індійським" штамом коронавірусу, якому в ВООЗ дали назву "Дельта", повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телеканал Sky News з посиланням на главу британського Мінохоронздоров'я Метта Генкока.

За даними телеканалу, Генкок заявив, що, згідно з отриманими ним даними, 91% випадків - зараження варіантом "Дельта".

Глава МОЗ не став нічого стверджувати щодо введення в подальшому нових локдаунів у разі, якщо активні вакцини від COVID-19 виявляться неефективними проти нових штамів вірусу.

За словами Генкока, в планах уряду "якомога швидше" модифікувати вакцини. Він наголосив, що мета полягає в тому, щоб за 100 днів отримати препарат проти варіантів коронавірусу, а також розробити лікування і діагностику випадків зараження новими варіантами.

Він заявив, що "цілком впевнений" у тому, що вакцину можна розробити досить швидко, проте не став заперечувати, що на даному етапі, поки вакцин ще немає, можливе введення обмежень і заходів соціального дистанціювання. До того ж, Генкок зазначив, що "розглядає" можливість публікації планів з боротьби з варіантом "Дельта".

Раніше в червні Генкок заявляв, що "індійський" штам коронавірусу може вплинути на темпи зняття обмежень у Великій Британії. Генкок зазначив, що цей варіант COVID-19 на 40% більше заразний, ніж "класичний" коронавірус.

Уряд Великої Британії на 21 червня запланував скасувати чинні обмежувальні заходи в Англії. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив у травні, що немає вагомих підстав для того, щоб відкладати ці плани, незважаючи на ситуацію з "індійським" штамом COVID-19.

В Англії, Вельсі та низці районів Шотландії з 17 травня скасували значну частину обмежень, введених раніше для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Крім того, дозволили міжнародне сполучення з "зеленими" країнами, зокрема Португалією, Сінгапуром і Ісландією.

Всього в країні за час пандемії COVID-19 діагностували понад 4,5 млн заражень коронавірусом, понад 127 тис. людей з COVID-19 померли. Також в країні було зафіксовано понад 4,2 млн випадків одужання від коронавірусної інфекції.

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