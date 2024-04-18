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ПОЛІТИКА

У ЄС наголосили на необхідності терміново надати Україні засоби протиповітряної оборони

18 квітня 2024, 12:32
У ЄС наголосили на необхідності терміново надати Україні засоби протиповітряної оборони
Джерело: pixabay
Шарль Мішель відзначив, що нові поставки зброї й боєприпасів нашим воїнам є "питанням не місяців, а днів і тижнів".

На тлі масованих російських повітряних атак на українські міста та критичну інфраструктуру Європейський Союз і його країни-члени збільшать гуманітарну допомогу Україні та її підтримку в галузі цивільної оборони, зокрема поставлять електрогенератори й силові трансформатори.

Про це йдеться в заяві за підсумками першого дня саміту ЄС 17 квітня, повідомляє Deutsche Welle.

У висновках Європейська рада вкотре заявила про свою непохитну підтримку Україні, її суверенітету та незалежності. Зокрема вона засудила терористичні обстріли російської федерації проти цивільного населення, а також цивільної й критичної інфраструктури. У тому ж числі мова йде й про нещодавні удари по енергетичному сектору.

"Європейський союз (ЄС) та його держави-члени активізують надання гуманітарної допомоги та допомоги з питань цивільного захисту, включаючи таке обладнання, як генератори та силові трансформатори", - зазначається у висновках.

Водночас Європейська рада наголосила на необхідності:

  • терміново забезпечити ППО України;
  • прискорити й інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети.

Шарль Мішель відзначив, що нові поставки зброї й боєприпасів нашим воїнам є "питанням не місяців, а днів і тижнів".

Протягом останніх місяців посилення протиповітряної оборони, а також поповнення артилерійських снарядів стали гострими проблемами для нашої країни. У тому ж числі ситуацію погіршило посилення терористичних ударів російської федерації по енергетичному сектору нашої країни.

війнаЄвросоюздопомога Україні

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