У ЄС наголосили на необхідності терміново надати Україні засоби протиповітряної оборони
На тлі масованих російських повітряних атак на українські міста та критичну інфраструктуру Європейський Союз і його країни-члени збільшать гуманітарну допомогу Україні та її підтримку в галузі цивільної оборони, зокрема поставлять електрогенератори й силові трансформатори.
Про це йдеться в заяві за підсумками першого дня саміту ЄС 17 квітня, повідомляє Deutsche Welle.
У висновках Європейська рада вкотре заявила про свою непохитну підтримку Україні, її суверенітету та незалежності. Зокрема вона засудила терористичні обстріли російської федерації проти цивільного населення, а також цивільної й критичної інфраструктури. У тому ж числі мова йде й про нещодавні удари по енергетичному сектору.
"Європейський союз (ЄС) та його держави-члени активізують надання гуманітарної допомоги та допомоги з питань цивільного захисту, включаючи таке обладнання, як генератори та силові трансформатори", - зазначається у висновках.
Водночас Європейська рада наголосила на необхідності:
- терміново забезпечити ППО України;
- прискорити й інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети.
Шарль Мішель відзначив, що нові поставки зброї й боєприпасів нашим воїнам є "питанням не місяців, а днів і тижнів".
Протягом останніх місяців посилення протиповітряної оборони, а також поповнення артилерійських снарядів стали гострими проблемами для нашої країни. У тому ж числі ситуацію погіршило посилення терористичних ударів російської федерації по енергетичному сектору нашої країни.