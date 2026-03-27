У Європі побоюються, що США можуть укласти угоду з росією –The Times

У Європі зростають побоювання, що США можуть кинути своїх союзників по НАТО і укласти угоду з росією.

Про це повідомляє The Times з посиланням на високопоставлених європейських чиновників.

За словами чиновників, Європа має бути готова воювати самотужки у разі "найгіршого сценарію". Європейські країни побоюються, що президент США Дональд Трамп може відмовитися захищати країни-члени НАТО у разі нападу росії на їхню територію.

"Відхід американців від європейських питань безпеки вже не є найгіршим сценарієм. Найгірший сценарій – це відхід американців від європейської безпеки та їхній поворот проти нас... Трамп може спробувати укласти з росіянами грандіозну угоду над нашими головами – те, що здавалося неможливим п'ять-шість років тому", – сказав журналістам один із європейських чиновників.

Британське військове джерело також висловило побоювання, що США можуть відмовитися захищати східний фланг НАТО в разі нападу. У виданні підкреслили, що ці побоювання були висловлені того ж дня, коли США обмірковували можливість перенаправити ключові ресурси, призначені для України, на Близький Схід.

Крім того, останнім часом Трамп дедалі частіше критикує союзників по НАТО, заявляючи, що вони не допомагають США у війні проти Ірану. Раніше він натякнув, що у відповідь на це Штати також можуть "не опинитися на місці" у разі нападу на союзників.

"Ми там, щоб захищати Європу від росії. Теоретично це нас не стосується, у нас є великий, широкий, прекрасний океан. Ми там, щоб захищати НАТО... щоб захищати їх від росії... Але вони не там, щоб захищати нас. Це не має сенсу", - говорив Трамп.