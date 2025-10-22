У Європі розраховували на підтримку України з боку США – Le Monde

Останніми тижнями Україна і Європа сподівалися на те, що Трамп змінить свою позицію щодо росії.

Країни Європи планують використати майбутні зустрічі в Брюсселі 23 жовтня і в Лондоні 24 жовтня для продовження формування єдиного фронту на підтримку України. Водночас президент США Дональд Трамп знову почав чинити тиск на Київ, що створює проблеми.

Про це пише Le Monde.

Зазначається, що зустріч між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня розбила надії Києва та європейських союзників на те, що американський лідер буде рішуче підтримувати Україну.

"Трамп знову прийняв усі аргументи путіна. Ми повернулися до вихідної точки, хоча європейцям вдалося, після фіаско саміту в Анкориджі 15 серпня, привернути його увагу", - сказав журналістам європейський дипломат.

У виданні додали, що європейські чиновники сприйняли ідею зустрічі Трампа з російським диктатором путіним у Будапешті як приниження і сигнал зближення США з росією. Проте 21 жовтня президент США заявив, що поки точно не визначено, чи відбудеться цей саміт. У виданні підкреслили, що останніми тижнями Україна і Європа сподівалися на те, що Трамп змінить свою позицію щодо росії, оскільки він певний час критичніше висловлювався про путіна. Навіть якщо Вашингтон відмовився б від ідеї запровадження нових санкцій проти москви, у Європі розраховували на жест військової підтримки України, наприклад, постачання ракет Tomahawk. Але цього не сталося. Ба більше, схоже, Трамп здійснив новий розворот після своєї останньої телефонної розмови з путіним 16 жовтня. У виданні зазначили, що під час зустрічі із Зеленським 17 жовтня президент США наполягав на тому, щоб Україна поступилася росії усім Донбасом, включно з територіями, які вона не окупувала.

У виданні додали, що багато європейських лідерів згодні, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів про мир. Проте вони звернули увагу на те, що росія продовжує затягувати війну, що доводить - Україна є єдиною стороною, яка налаштована на мир.

Також європейцям потрібно буде домовитися про те, як слід використовувати кошти "репараційного кредиту". У виданні зазначили, що Франція наполягає на тому, щоб військова частина цієї допомоги була інвестована в європейську та українську оборонну промисловість. Французький чиновник заявив журналістам, що Париж не хоче, щоб ці кошти ще більше зміцнили американську оборонну промисловість.

"Україна повинна мати можливість використовувати ці гроші на свій розсуд", - сказав голландський дипломат.