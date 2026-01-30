Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Удар по поїзду на Харківщині росіяни пояснили відсутністю наказу

30 січня 2026, 14:01
Фото: Facebook / Олексій Кулеба
Після того як росіяни у вівторок, 27 січня, вдарили по Одесі та пасажирському поїзду у Харківській області, російські перемовники, за словами радника ОП, приватно вибачилися.

російські перемовники виправдовувалися перед українського стороною за удар по поїзду у Харківській області 27 січня, який окупанти завдали вже після домовленостей про "енергетичне перемир'я".

Про це повідомляє  The New York Times.

За словами радника Офісу президента України, чиє ім'я видання не називає, можливе енергетичне перемир’я між Україною та росією є "джентльменською угодою" між перемовниками в Абу-Дабі (ОАЕ).

При цьому угода не набула чинності одразу. Після того як росіяни у вівторок, 27 січня, вдарили по Одесі та пасажирському поїзду у Харківській області, російські перемовники, за словами радника ОП, приватно вибачилися.

Вони стверджували, що не всі підрозділи армії рф отримали наказ утриматися від вогню.

Нагадаємо, 27 січня російські дрони атакували пасажирський поїзд у Харківській області, спричинивши пожежу в електровозі та вагоні.

війнаХарківпотяг

