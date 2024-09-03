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ПОЛІТИКА

Угорщина грає на боці противника: Естонія критикує Орбана за позицію щодо війни в Україні

03 вересня 2024, 12:09
Угорщина грає на боці противника: Естонія критикує Орбана за позицію щодо війни в Україні
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Тсахкна вважає, що Орбан розмовляє зі своїми виборцями в Угорщині зовсім не так, як "домовилися в Європі".

Угорщина на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном не діє так, як більшість західних країн щодо агресивної війни росії в Україні, і навіть "грає" за противника.

Про це заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна Естонії, цитує видання ERR.

Тсахкна вважає, що Орбан розмовляє зі своїми виборцями в Угорщині зовсім не так, як "домовилися в Європі".

"На жаль, саме в цьому питанні Орбан дійсно почав грати за команду противника", – сказав він.

Журналісти запитали в очільника естонського МЗС, чому ЄС, у якому зараз головує Угорщина, нічого не може з цим зробити, на що Тсахкна запевнив: ЄС "все ще щось може".

"Процедура за статтею 7 договору про ЄС розпочалася, що означало б призупинення права голосу держави-члена. Я не вірю в те, що це станеться, оскільки для цього потрібна згода всіх 26 країн, але принаймні ми хочемо створити в найближчому майбутньому ситуацію, за якої 21 країна зможе рухатися вперед у цьому процесі", – пояснив він.

Тсахкна додав, що поведінка угорського прем’єра не приносить жодної користі.

УгорщинаЕстоніяВіктор Орбанвійна в Україні

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