Угорщина кидає виклик Трампу: Будапешт відмовляється припиняти закупівлі нафти рф

Раніше Орбан вважав Трампа ледь не найліпшим другом.

Угорщина не має наміру відмовлятися від імпорту російської нафти — навіть якщо з таким проханням звернеться колишній президент США Дональд Трамп.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто в інтерв’ю з Нью-Йорка, повідомляє Bloomberg із посиланням на угорський телеканал ATV.

"Ми країна без виходу до моря. Було б чудово мати доступ до моря, щоб збудувати СПГ-термінал або підключитися до глобального ринку. Але ми не маємо такої можливості", - пояснив Сійярто.

Напередодні Дональд Трамп, перебуваючи в ООН, заявив, що має добрі стосунки з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном і може скористатися цим, аби закликати Угорщину відмовитися від закупівель російської нафти.

Проте офіційна позиція Будапешта категорична, адже угорська енергетична безпека, за словами Сійярто, не може залежати від зовнішніх очікувань або політичного тиску.

Угорщина разом зі Словаччиною залишаються головними противниками повного ембарго на російські енергоносії в Євросоюзі. Це ускладнює зусилля Брюсселя зі зміцнення санкційного тиску на Москву.

Аналітики відзначають, що Будапешт намагається зберігати контакти як із Західними партнерами, так і з Кремлем. Така подвійна політика дедалі частіше ставить Угорщину в центр геополітичних суперечок у ЄС та НАТО.