Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу "Дружба"

Дональд Трамп нібито відповів на звернення Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому поскаржився на нібито удар України по нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

Газета опублікувала копію листа Орбана та відповідь Трампа.

У своєму листі угорський прем'єр-міністр стверджує, що нафтопровід "Дружба" є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини. Орбан зазначає, що Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією, а у відповідь "вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає".