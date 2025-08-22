Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу "Дружба"
22 серпня 2025, 18:11
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Дональд Трамп нібито відповів на звернення Орбана
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому поскаржився на нібито удар України по нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє Magyar Nemzet.
Газета опублікувала копію листа Орбана та відповідь Трампа.
У своєму листі угорський прем'єр-міністр стверджує, що нафтопровід "Дружба" є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини. Орбан зазначає, що Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією, а у відповідь "вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає".
"Це дуже недружній жест! Я бажаю президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру", – написав Орбан.
Згідно з опублікованою копією, Дональд Трамп нібито відповів на звернення Орбана.
"Вікторе, мені не подобається те, що я чую – я дуже злий через це. Передай Словаччині, що ти мій великий друг", – йдеться у відповіді.