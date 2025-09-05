Угорщина не відмовиться від російської нафти – Сіярто

Трамп нещодавно закликав ЄС припинити купувати російську нафту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сказав, що його країна не може відмовитись від російської нафти, бо "не має іншого вибору".

Про це повідомляє Telex.

На пресконференції після засідання угорсько-азербайджанського економічного комітету Сійярто попросили прокоментувати повідомлення, що президент США Дональд Трамп нещодавно закликав ЄС припинити купувати російську нафту.

"Не даймо себе обдурити лицемірам, бо значна частина тих, хто найголосніше критикує Угорщину та Словаччину за закупівлю нафти, також купує російську нафту, тільки опосередковано, через певні азійські країни", – сказав він.

За словами голови угорського МЗС, інші країни таємно купують російську нафту, бо вона дешевша, тоді як Угорщина купує її такою, яка є, бо просто не має іншого вибору.

"А те, що Угорщина співпрацює з росією в питаннях енергетичної безпеки, значною мірою пов'язано з тим, що Європейський Союз відхилив наше прохання про допомогу в збільшенні пропускної здатності газопроводів у Південно-Східній Європі", – розповів Сіярто.

"І замість того, щоб збільшити пропускну здатність альтернативного газопроводу, що веде до нас, Хорватія збільшила транзитну плату за транспортування в п'ять разів порівняно з європейським еталоном", – додав він.

Нагадаємо, президент Євроради закликав Угорщину припинити імпорт російської нафти та газу.