Угорщина погодилася на енергетичні санкції проти росії

Країна підтримає заборону на імпорт російського зрідженого газу.

Будапешт змінив свою позицію та погодився на заборону поставок російського зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європейського Союзу. Це відкриває шлях до ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти росії.

Про це повідомляє EUObserver з посиланням на джерела в європейських інституціях.

За даними видання, Угорщина, яка раніше блокувала цю санкційну пропозицію, тепер погодилася підтримати заборону на імпорт ЗПГ з росії, яка досі не була охоплена повним енергетичним ембарго.

Незважаючи на поступки Угорщини, остаточне затвердження пакету все ще гальмується через позиції Словаччини та Австрії, які залишаються скептичними щодо нових енергетичних обмежень.

Згідно з нещодавньою доповіддю Greenpeace, лише Франція, Бельгія та Іспанія з 2022 року по червень 2025 року витратили на імпорт російського ЗПГ 34,3 млрд євро. Для порівняння, їхня сукупна фінансова допомога Україні за цей же період становила 21,2 млрд євро.

Остаточне схвалення 19-го пакета санкцій ЄС очікується найближчими тижнями. Наразі переговори тривають, зокрема з урядами Австрії та Словаччини, які все ще мають застереження щодо енергетичних обмежень.