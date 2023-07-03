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ПОЛІТИКА

Угорщина просить ЄС продовжити винятки із санкцій проти нафтопродуктів із рф

03 липня 2023, 14:53
Угорщина просить ЄС продовжити винятки із санкцій проти нафтопродуктів із рф
Фото: Getty Images
Деякі з угорських заводів працюють на російській нафті.

Угорщина проситиме Європейський Союз продовжити на один рік виключення з санкцій проти осії, яке дозволяє нафтопереробній компанії Slovnaft експортувати продукти, перероблені з російської нафти, до Чехії, заявив у понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Про це повідомляє Reuters.

Після зустрічі з міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Влаховським Сійярто заявив, що угорській енергетичній групі MOL потрібен ще один рік, щоб завершити інвестиції в словацький нафтопереробний завод Slovnaft, які дозволить перейти на неросійську нафту.

"Щоб провести ці інвестиції потрібен ще один рік, тому ми просимо ЄС продовжити на рік звільнення від санкцій, яке дозволить MOL і Slovnaft експортувати продукти, перероблені з російської нафти, до Чехії", - сказав Сійярто на пресконференції.

MOL володіє нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, до обох з них йде південна гілка нафтопроводу "Дружба". Зокрема словацький заводд отримує майже всю свою сиру нафту з росії через трубопровід "Дружба", але цього року планує скоротити цю частку.

Голова правління та виконавчий директор MOL Жолт Гернаді у квітні заявляв, що MOL планує частково профінансувати 500-700 мільйонів доларів технологічних інвестицій, необхідних для диверсифікації своїх нафтопереробних заводів Danube та Slovnaft від нафти Urals за рахунок коштів ЄС.

ЄСУгорщинанафтарф тероризм

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