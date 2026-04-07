Угорщина укладе нафтову угоду зі США напередодні виборів – Bloomberg

07 квітня 2026, 15:02
Фото: Getty Images
Про угоду буде оголошено під час прес-конференції віцепрезидента з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Угорщина укладе угоду про закупівлю нафти у США під час візиту віцепрезидента Джей Ді Венса до Будапешта у вівторок, 7 квітня, за кілька днів до вирішальних загальних виборів у країні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Про угоду буде оголошено під час прес-конференції віцепрезидента з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, оскільки Венс прагне підтримати угорського лідера напередодні загальних виборів у країні.

Президент США Дональд Трамп також раніше неодноразово висловлював свою підтримку Орбану.

За інформацією джерел, угорська енергетична компанія Mol Nyrt. погодиться придбати 500 000 тонн американської нафти приблизно на 500 мільйонів доларів. При цьому Mol збільшила закупівлі російської нафти після отримання звільнення від санкцій як від США, так і від Європейського Союзу.

"Орбан, який подвоїв зусилля щодо російської енергетики після вторгнення москви в Україну у 2022 році, також намагався налагодити зв’язки з адміністрацією Трампа за допомогою енергетичних угод", — пише Bloomberg. — "На зустрічі в Білому домі в листопаді Орбан погодився придбати 400 мільйонів кубічних метрів скрапленого природного газу протягом п’яти років та укласти контракт на 114 мільйонів доларів з Westinghouse Electric Co. на купівлю ядерного палива для угорської атомної електростанції".

Натомість адміністрація Трампа надала Угорщині дозвіл на закупівлі російської нафти.

Сторони також підписали меморандум про взаєморозуміння щодо придбання Угорщиною до 10 малих модульних реакторів за угодою, вартість якої може сягати 20 мільярдів доларів.

Останні матеріали

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється