Угорщина укладе нафтову угоду зі США напередодні виборів – Bloomberg

Про угоду буде оголошено під час прес-конференції віцепрезидента з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Угорщина укладе угоду про закупівлю нафти у США під час візиту віцепрезидента Джей Ді Венса до Будапешта у вівторок, 7 квітня, за кілька днів до вирішальних загальних виборів у країні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Про угоду буде оголошено під час прес-конференції віцепрезидента з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, оскільки Венс прагне підтримати угорського лідера напередодні загальних виборів у країні.

Президент США Дональд Трамп також раніше неодноразово висловлював свою підтримку Орбану.

За інформацією джерел, угорська енергетична компанія Mol Nyrt. погодиться придбати 500 000 тонн американської нафти приблизно на 500 мільйонів доларів. При цьому Mol збільшила закупівлі російської нафти після отримання звільнення від санкцій як від США, так і від Європейського Союзу.

"Орбан, який подвоїв зусилля щодо російської енергетики після вторгнення москви в Україну у 2022 році, також намагався налагодити зв’язки з адміністрацією Трампа за допомогою енергетичних угод", — пише Bloomberg. — "На зустрічі в Білому домі в листопаді Орбан погодився придбати 400 мільйонів кубічних метрів скрапленого природного газу протягом п’яти років та укласти контракт на 114 мільйонів доларів з Westinghouse Electric Co. на купівлю ядерного палива для угорської атомної електростанції".

Натомість адміністрація Трампа надала Угорщині дозвіл на закупівлі російської нафти.

Сторони також підписали меморандум про взаєморозуміння щодо придбання Угорщиною до 10 малих модульних реакторів за угодою, вартість якої може сягати 20 мільярдів доларів.