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ПОЛІТИКА

Угорщина відкрита для використання бюджету ЄС для пакету допомоги Україні – радник Орбана

29 січня 2024, 13:52
Угорщина відкрита для використання бюджету ЄС для пакету допомоги Україні – радник Орбана
Фото: apnews.com
У червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року.

Угорщина заявила про готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Європейським Союзом пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Як нагадує видання, прем'єр-міністр Віктор Орбан був затятим критиком фінансової та військової підтримки України з боку ЄС й заблокував перегляд бюджету блоку, що змусило лідерів розробити план Б й скликати екстрений саміт.

Головний політичний радник угорського прем'єр-міністра Балаж Орбан заявив, що Будапешт надіслав у суботу Брюсселю пропозицію, яка свідчить про готовність використовувати бюджет ЄС для пакета допомоги та випустити спільний борг ЄС для його фінансування, якщо інші "застереження" були додані.

У червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги, термін дії якої закінчився наприкінці 2023 року.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті цього тижня.

ЄСУгорщинадопомога Україні

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