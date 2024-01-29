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ПОЛІТИКА

Брюссель погрожує ударом по економіці Угорщини, якщо Орбан накладе вето на допомогу Україні – FT

29 січня 2024, 08:04
Брюссель погрожує ударом по економіці Угорщини, якщо Орбан накладе вето на допомогу Україні – FT
Фото: 1news.md
Це станеться, якщо Угорщина блокуватиме використання бюджету ЄС для надання Україні 50 мільярдів євро.

Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті цього тижня.

Про це повідомляє видання Financial Times, посилаючись на конфіденційний план, розроблений Брюсселем.

Цей документ знаменує значну ескалацію битви між ЄС і його найбільш проросійською державою.

Раніше Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, пообіцяв заблокувати використання бюджету ЄС для надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро, яку мають намір виділити на екстреному саміті лідерів, запланованому на наступний четвер.

Якщо він не відступить, інші лідери ЄС мають намір припинити фінансування Будапешта з боку ЄС. Без нього "фінансові ринки, а також європейські та міжнародні компанії можуть бути менш зацікавлені в інвестуванні в Угорщину", йдеться у документі. Таке покарання "може спровокувати збільшення державного дефіциту та падіння курсу валюти".

FT каже, що Брюссель і раніше використовував свої фінансові важелі проти країн-членів ЄС, наприклад, у Польщі та Угорщині через проблеми з верховенством закону, а також щодо Греції під час кризи єврозони. Однак стратегія, явно спрямована на підрив економіки держави-члена, є принципово новим кроком для Євросоюзу.

Хоча 26 країн-членів ЄС мають план "Б" щодо відправки грошей до Києва, минаючи бюджет союзу, для цього буде потрібна ратифікація національними парламентами, що призведе до затримок і невизначеності.

Угорщина ускладнює переговори Європейського союзу про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Орбан заблокував перегляд бюджету ЄС, який включає допомогу Україні, на саміті в грудні.

Раніше повідомлялось, що ЄС може позбавити Угорщину права голосу, якщо Орбан заблокує допомогу Україні

ЄСУгорщинадопомога УкраїніОрбан

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