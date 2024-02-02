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Угорські фермери протестуватимуть на кордоні з Україною проти імпорту зерна

02 лютого 2024, 17:23
Угорські фермери протестуватимуть на кордоні з Україною проти імпорту зерна
Фото: Getty Images
Протест буде проти продовження Євросоюзом пільгового режиму торгівлі з Україною.

Угорські фермери готуються протестувати на кордоні з Україною в районі міста Захонь наступного тижня, 9 лютого. Протест буде проти продовження Євросоюзом пільгового режиму торгівлі з Україною, зокрема для зернових. 

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Керівник Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб заявив, що представники фермерів невдоволені планами Єврокомісії продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, тому що їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої "не має враховувати ніякі вимоги ЄС". 

Спілка заявила, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя". 

Напередодні міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що пропозиція Єврокомісії щодо продовження режиму пільгової торгівлі з Україною "не пропонує ніяких рішень" у питанні українського зерна, тому Угорщина планує зберегти свою національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

9 лютого польські фермери розпочинають загальнонаціональний страйк з блокування всіх пунктів пропусків на кордоні між Польщею та Україною.

фермеривійна в Україніросія окупантиУгорищина

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