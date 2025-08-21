Президент Угорщини прибрав слово "російський" з повідомлення про напад на Мукачево

Від початку росія фігурувала у його дописі, але згодом видалив зі свого допису слово "російський", уникаючи прямої вказівки на країну-агресора.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим унаслідок ракетного обстрілу заводу в Мукачеві на Закарпатті. У першій версії свого допису він прямо зазначив, що це був "російський ракетний обстріл", проте менш ніж за годину змінив формулювання, видаливши слово "російський".

Про це йшлося у першій версії його допису.

Спочатку у дописі йшлося про глибоке співчуття пораненим через "російський ракетний обстріл" та побажання швидкого і повного одужання. У новій версії слово "російський" (угорською - "orosz") було вилучено, і тепер йдеться просто про "ракетний обстріл".

В іншій частині допису Шуйок заявив, що "швидке завершення російсько-українського конфлікту відповідає інтересам усіх нас". Він висловив надію, що завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям ворогуючі сторони незабаром покладуть край "нелюдському та безглуздому кровопролиттю".

Нагадаємо, що сьогодні росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами: у Мукачеві пожежа.