росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами: у Мукачеві пожежа

У ніч проти 21 серпня російська армія завдала ракетного удару по території одного з підприємств міста Мукачеве Закарпатської області.

Про це повідомила міська рада.

За даними станом на ранок, постраждало 12 осіб, госпіталізували п'ятьох із них.

До лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще двоє постраждалих звернулися самостійно.

Через пожежу, яка почалася після обстрілу, жителів просять не виходити надвір і щільно зачинити вікна.

Журналіст Віталій Глагола зауважив, що росіяни поцілили в завод Flex (виробник електроніки, – ред.). Після удару приміщення підприємства миттєво зайнялося вогнем.

Цієї ночі російські війська атакували і Луцьк.

"Сьогодні вночі наша громада вчергове пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА та ракети. Слава Богу, станом на цю хвилину потерпілих та загиблих немає", – зазначив міський голова Ігор Поліщук.

Під ударом ворога опинились: Львів, Чернівці. У регіонах активно працювали сили ППО.

Так, у Львові зафіксовано влучання в Залізничному районі міста, загинула людина, ще дві постраждали.

Вибуховою хвилею від удару пошкоджено багато будинків. Про це повідомив мер Андрій Садовий.

"Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку «Шахедами» та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо, є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи", – написав чиновник.

На місці працювали всі профільні служби. Також з'явилася інформація про загоряння у інших локаціях, її перевіряють.

За словами голови ОВА Максима Козицького, внаслідок комбінованого удару російськими БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві – травмовані.