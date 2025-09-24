Україна атакувала Новоросійськ: є загиблі і поранені
Місто Новоросійськ, що є базою Чорноморського флоту рф, опинилося під масштабною атакою безпілотників у середу, 24 вересня.
Про це повідомила місцева влада рф.
Спершу в місті оголосили повітряну тривогу. Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив про відбиття атаки безекіпажних катерів, однак незабаром почали лунати вибухи в небі.
За останніми даними, російська влада повідомляє про двох загиблих та трьох постраждалих унаслідок ударів. Постраждали п’ять житлових будинків, зокрема багатоквартирні, а також будівля місцевого готелю.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв назвав цю атаку "жахливою провокацією з боку київського режиму" та запевнив, що відбиття атаки триває.
У мережі вже з’явилися перші відео з місця подій, які демонструють наслідки вибухів та роботу служб екстреної допомоги.