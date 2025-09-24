Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна атакувала Новоросійськ: є загиблі і поранені

24 вересня 2025, 18:39
image: afp
Внаслідок атаки пошкоджено кілька житлових будинків і готель.

Місто Новоросійськ, що є базою Чорноморського флоту рф, опинилося під масштабною атакою безпілотників у середу, 24 вересня. 

Про це повідомила місцева влада рф.

Спершу в місті оголосили повітряну тривогу. Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив про відбиття атаки безекіпажних катерів, однак незабаром почали лунати вибухи в небі.

За останніми даними, російська влада повідомляє про двох загиблих та трьох постраждалих унаслідок ударів. Постраждали п’ять житлових будинків, зокрема багатоквартирні, а також будівля місцевого готелю.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв назвав цю атаку "жахливою провокацією з боку київського режиму" та запевнив, що відбиття атаки триває.

У мережі вже з’явилися перші відео з місця подій, які демонструють наслідки вибухів та роботу служб екстреної допомоги.

 
втрати рфвійна

