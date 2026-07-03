Україна домовляється з Німеччиною про повернення чоловіків, які виїхали незаконно
03 липня 2026, 13:53
Фото: з вільного доступу
Створено відповідну спільну робочу групу, в межах якої обговорюються механізми повернення.
Україна і Німеччина опрацьовують можливі варіанти повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.
Про це посол України в Німеччині Олексій Макеєв сказав в інтерв'ю для Укрінформу.
Зокрема, він підтвердив, що вже опрацьовуються механізми можливості повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно залишили Україну.
"Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в рамках роботи робочої групи", – заявив Макеєв.
Як пояснив посол, робота з координації повернення українців має дві складові.
"Перша – це Unity Hub, тобто робота нашої держави з українською громадою, коли ми роз'яснюємо, які існують можливості. Друга – зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією", – пояснив дипломат.
Він додав, що Україні важливо розуміти структуру української громади в Німеччині.
"Сьогодні близько 1 мільйона 300 тисяч українців перебувають у Німеччині. Ми бачимо, що суттєво збільшується частка тих, хто вже працює, хто не лише отримує допомогу, а й сплачує соціальні внески. Це ще не такі показники, як у Польщі, але велика частина українців уже інтегрувалася", – сказав Макеєв.
Водночас посол зазначив, що Київ і Берлін зацікавлені у збереженні зв'язку цих людей з Україною.
"Це в наших інтересах і в інтересах Німеччини – зробити так, щоб на фахово підготовлених українців можна було розраховувати під час відбудови України. Це наш спільний інтерес", – підкреслив посол.
Як відомо, станом на 30 травня в Німеччині загалом перебували 1,348 млн біженців з України, зокрема 356 тис. чоловіків віком від 18 до 63 років.