Україна домовляється з Німеччиною про повернення чоловіків, які виїхали незаконно

Україна і Німеччина опрацьовують можливі варіанти повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.

Зокрема, він підтвердив, що вже опрацьовуються механізми можливості повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно залишили Україну.

"Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в рамках роботи робочої групи", – заявив Макеєв.

Як пояснив посол, робота з координації повернення українців має дві складові.

"Перша – це Unity Hub, тобто робота нашої держави з українською громадою, коли ми роз'яснюємо, які існують можливості. Друга – зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією", – пояснив дипломат.

Він додав, що Україні важливо розуміти структуру української громади в Німеччині.

"Сьогодні близько 1 мільйона 300 тисяч українців перебувають у Німеччині. Ми бачимо, що суттєво збільшується частка тих, хто вже працює, хто не лише отримує допомогу, а й сплачує соціальні внески. Це ще не такі показники, як у Польщі, але велика частина українців уже інтегрувалася", – сказав Макеєв.