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Україна готова інвестувати у спільні оборонні підприємства: Рустем Умєров зустрівся із помічником Держсекретаря США О'Браєном

19 грудня 2023, 11:53
Україна готова інвестувати у спільні оборонні підприємства: Рустем Умєров зустрівся із помічником Держсекретаря США О'Браєном
Фото: firtka.if
Сторони обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні наступного року.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із помічником Державного секретаря США Джеймсом О’Браєном, який перебуває з візитом у Києві. Міністр подякував за величезну і регулярну допомогу, яку США надає Україні і яка є надзвичайно важливою для країни.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Рустем Умєров окреслив свої пріоритети протягом 100 днів на посаді Міністра, серед яких боротьба з корупцією, прозорі закупівлі, виробництво нового озброєння.

Він поінформував пана О’Браєна про запуск Державного оператора тилу як ключову частину нової архітектури закупівель. Проведення фінансового аудиту під керівництвом заступника міністра Юрія Джигира є ще одним пріоритетом.

З метою локалізації оборонного виробництва в Україні були проведені два міжнародні форуми за участі десятків іноземних компаній — у Києві та Вашингтоні.

"У фокусі уваги оборонного відомства є розвиток військових інновацій, зокрема виробництво та закупівля дронів різних модифікацій", — йдеться в повідомленні.

Рустем Умєров на зустрічі підкреслив, що Україна готова співінвестувати у спільні оборонні підприємства і напряму закуповувати зброю і техніку в американських компаній.

СШАспівпрацявійна в Україніросія окупантиУмєров

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