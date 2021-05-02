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Україна і Єрусалимський Патріархат мають намір спільно вивчати історію взаємин - Посольство в Ізраїлі

Україна і Єрусалимський Патріархат мають намір спільно вивчати історію взаємин - Посольство України в Ізраїлі Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук та Єрусалимський Патріарх Феофіл III обговорили перспективи співпраці в галузі вивчення історії відносин між Україною та Єрусалимським Патріархатом.
Україна і Єрусалимський Патріархат мають намір спільно вивчати історію взаємин - Посольство в Ізраїлі Фото: segodnya.co.il

 Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Посольство України в соцмережі Facebook.

"4 лютого в приміщенні Патріархії Єрусалимської православної церкви відбулася зустріч Посла з Єрусалимським Патріархом. В ході зустрічі були обговорені перспективи започаткування співпраці в галузі вивчення історії відносин між Україною та Єрусалимським Патріархатом", - йдеться в повідомленні.

Патріарх Феофіл III схвалив ідею організації виставки релігійних реліквій, які були передані Патріархії в кінці XVII століття Гетьманом Іваном Мазепою і зберігаються в Храмі Гробу Господнього.

"Експозицію реліквій, які в різний час були подаровані представниками України Єрусалимському Патріархату, заплановано провести в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України. Феофіл III і Посол України також обмінялися думками про ситуацію в світовому православ'ї і в Україні, зокрема в контексті розвитку ПЦУ", - підкреслює Посольство.

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05 02 2021 12:23
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