Україна могла вперше застосувати власну балістику – Bloomberg

Fire Point завершує випробування FP-9 з дальністю 850 км.

Заяви російського міністерства оборони свідчать, що Україна могла вперше застосувати власну балістичну ракету в бойових умовах.

Про це пише Bloomberg.

1 липня російське відомство заявило, що їхні системи ППО збили те, що вони назвали "далекобійною оперативно-тактичною ракетою", а також сім керованих бомб та 602 безпілотники. Детальніших характеристик збитої ракети російська сторона не надала, а українська публічно не підтверджувала використання балістики.

Водночас заява була зроблена після того, як оборонна компанія Fire Point заявила, що завершує випробування балістичної ракети FP-9. Ще в червні головний інженер компанії Денис Штілерман заявляв, що випробування можуть розпочатися влітку або на початку осені після завершення робіт над двигуном. Ракета призначена для ударів углиб росії з дальністю близько 850 км.

"Якщо це підтвердиться, запуск балістичної ракети стане новим кроком у зусиллях Києва щодо розширення своїх можливостей далекобійних ударів за межі безпілотників та крилатих систем. Високошвидкісна траєкторія балістичної ракети скорочує час попередження та ускладнює перехоплення засобами протиповітряної оборони", – резюмує Bloomberg.