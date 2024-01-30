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ПОЛІТИКА

Україна може отримати ЗРК С-400, якщо Туреччина погодиться на пропозицію США – Defense Express

30 січня 2024, 18:14
Україна може отримати ЗРК С-400, якщо Туреччина погодиться на пропозицію США – Defense Express
Система С-400 "Тріумф". Фото: militaryarms.ru
2019 року Анкара розпочала реалізацію угоди, в межах якої отримала чотири дивізіони російських ЗРК С-400, розповіли аналітики. Тепер – завдяки США – системи можуть передати Україні.

Україна може отримати ЗРК С-400 російського виробництва, якщо Туреччина погодиться на пропозицію США.

Про це повідомили аналітики Defense Express.

У 2019 році Анкара розпочала реалізацію угоди, яка була укладена у 2017 році в межах контракту на 2,5 млрд доларів, щодо закупівлі російських ЗРК С-400. Через це США виключили Туреччину з програми F-35. Також країні заблокували програму модернізації власних літаків F-16 до рівня Block 70/72. Проте це питання було зняте в день, коли Туреччина дала дозвіл на приєднання Швеції до НАТО.

Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила в інтерв'ю для CNN Turk, що можливе зняття заборони на продаж F-35, якщо Туреччина відмовиться від російських ЗРК С-400.

"Якщо ми зможемо вирішити проблему з С-400, то США були б раді повернути Туреччину до родини F-35. Але ми повинні зробити так, щоб Туреччина мала сильну протиповітряну оборону… Як ви знаєте, це складне питання. У наші дні ППО потрібна всім. Ми бачимо це у всьому світі. Але якщо ми все ж таки зможемо вирішити цю проблему, проблема CAATSA (закон "Про протидію противникам Америки через санкції", — ред.) зникне, і ми зможемо повернутися до розмов про F-35", — сказала Вікторія Нуланд.

Аналітики зазначили, що у травні 2023 року Вашингтон пропонував передати російські ЗРК С-400 Україні, проте Анкара відмовилася. У результаті Туреччина залишилася з чотирма дивізіонами С-400, проте в Defense Express вважають, що через санкції проти РФ Анкара навряд знає, де обслуговувати та де брати ракети до С-400, щоб не потрапити під американські санкції.

"Який вибір зробить Туреччина поки невідомо. З одного боку обмін С-400 на той самий Patriot та допуск до F-35, що означає включення турецької оборонки у виробництво цього літака із гарантією замовлень виробництва комплектуючих на десятки років вперед", — розповіли аналітики.

У такому випадку Туреччина може отримати розблокування ряду інших можливих спільних проєктів на фоні дефіциту озброєння у світі. Проте з іншого боку, Анкара має власну авіаційну програму, яка почала давати результати, зокрема розробка KAAN (TF-X) наближається до свого першого польоту, але до серійного виробництва буде готова лише під кінець десятиріччя.

"Хоча зрештою Анкара цілком може спробувати "потягти" обидва проєкти. А масштабна участь у загальній збройовій кооперації із партнерами по НАТО, бо вона простягається далеко за межі лише авіації, цілком може стати ключовим фактором", — розповіли в Defense Express.

Аналітики додали, що рішення Туреччини щодо С-400 та F-35, ймовірно, перебуває в політичній площині.

ЗРК С-400ТуреччинаСША

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