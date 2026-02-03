Україна може стати індустріальною опорою Європи – CBS News

Каркасом української економіки залишається гірничо-металургійний комплекс.

Україна має потенціал стати стратегічним індустріальним партнером Європи завдяки поєднанню ресурсної бази, географічного положення та досвіду роботи в умовах війни.

Про це йдеться в матеріалі CBS News, присвяченому ролі української промисловості в європейській економіці.

Каркасом української економіки залишається гірничо-металургійний комплекс, який у довоєнному 2021 році забезпечував понад 10% ВВП України та близько 33% експорту. Попри чотири роки повномасштабної війни, галузь зберегла значення: у 2024 році її внесок становив 7,2% ВВП та 15,4% експорту. За оцінкою CBS News, стійкість галузі базується на швидкій адаптації бізнесу, децентралізації управління та фокусі на внутрішній ефективності.

"Ми втратили майже 50% бізнесу в Україні. Але, попри все, "Метінвест" залишається найбільшим промисловим гравцем країни. Адже сильна держава неможлива без сильної економіки, а економіка – без потужної промисловості", – каже генеральний директор "Метінвест" Юрій Риженков.