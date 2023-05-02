Україна не має права обстрілювати територію росії зі зброї, яку постачає Німеччина – Шольц

Шольц закликав уникати протистояння НАТО з росією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не має права використовувати зброю, яку отримала від ФРН, для завдавання ударів по території рф.

Про це повідомляє Die Zeit.

Аналогічні правила також визначені іншими західними постачальниками зброї, сказав Шольц на публічному заході в Бендорфі.

Канцлер також зазначив, що допомога є необхідною, але також потрібно зробити все, аби не допустити війни між росією та Північноатлантичним альянсом (НАТО).

Західні партнери України, що надають військову допомогу для протидії російській агресії, регулярно наголошували, що не підтримують удари по території росії, зокрема, із застосуванням їхньої зброї.Зокрема, США наголошували, що поважають рішення України на полі бою, але не схвалюють удари по російській території.

Нагадаємо, Шольц повідомив, коли Україна почне отримувати боєприпаси для Gepard.