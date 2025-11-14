Україна не зможе вступити до ЄС без рішучої боротьби з корупцією – Сікорський

За словами Сікорського, він особисто передав це попередження віцепрем’єру України Тарасу Качці під час зустрічі у Варшаві.

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що толерування корупції може позбавити Україну підтримки Заходу та закрити їй шлях до членства в Європейському Союзі.

Про це він сказав в ефірі Polsat News.

За словами Сікорського, він особисто передав це попередження віцепрем’єру України Тарасу Качці під час зустрічі у Варшаві.

"Найлегший спосіб втратити підтримку Заходу — це толерувати корупцію в Україні", — наголосив глава МЗС Польщі.

Коментуючи нещодавній корупційний скандал у сфері енергетики, Сікорський відзначив, що в Україні відбулися відставки та затримання, що свідчить про реакцію влади. Водночас він нагадав, що раніше були спроби обмежити повноваження антикорупційних органів.

"Якщо Україна буде толерувати корупцію, вона не увійде до Європейського Союзу. ЄС вимагає чесності та дотримання процедур", — підкреслив міністр.

Сікорський також заявив, що Польща зацікавлена в підтримці України, оскільки та «хоробро стримує російську армію», захищаючи східний фланг Європи.

"Пам’ятаймо про солідарність з Україною. Ми очікуємо, що після війни більшість українців повернеться додому, але сьогодні слід проявити мудрість і підтримку", — додав він.

Раніше в Єврокомісії наголосили, що викриття корупційної схеми в українському енергосекторі демонструє ефективність роботи антикорупційних інституцій.