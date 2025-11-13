Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Єврокомісії заявили, що антикорупційні органи України довели свою ефективність

13 листопада 2025, 16:56
У Єврокомісії заявили, що антикорупційні органи України довели свою ефективність
Фото: з вільного доступу
Боротьба з корупцією має ключове значення для вступу країни до ЄС.

Викриття великої корупційної схеми у сфері енергетики вказує на те, що антикорупційні органи України виконують свою роль.

Про це заявили представники Єврокомісії Паула Піньо і Гійом Мерсьє, повідомляє The Guardian.

"Я думаю, важливо підкреслити, що ці розслідування, які проводяться в Україні, показують - антикорупційні механізми працюють, і інституції існують саме для того, щоб із нею боротися", - зазначила Піньо.

Вона уточнила, що на сферу боротьби з корупцією Єврокомісія звертає особливу увагу, зокрема в контексті процесу вступу України до ЄС.

"Це розслідування показує, що в Україні існують і функціонують антикорупційні органи", - зазначив Мерсьє.

Він звернув увагу, що боротьба з корупцією має ключове значення для вступу країни до ЄС. Держава має демонструвати постійні зусилля щодо забезпечення високого потенціалу в галузі боротьби з корупцією та дотримання принципів верховенства права.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему впливу на високому рівні на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на "Енергоатом". Її організатори отримували 10-15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а "відкат" сплачували контрагенти, яких їм навʼязували учасники схеми. Загалом фігурантам вдалося "відмити" 100 мільйонів доларів, легалізуючи їх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача.

