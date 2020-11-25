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Україна недоотримала 12 мільйонів доларів через брак IT-фахівців - дослідження

Більшість відкритих позицій шукають Middle і Senior-фахівців
Через нестачу IT-фахівців у жовтні галузь могла недоотримати понад 12 мільйонів доларів експортних надходжень.
Україна недоотримала 12 мільйонів доларів через брак IT-фахівців - дослідження Фото: AFP

Як повідомляє "Економічна правда", про це йдеться у дослідженні GlobalLogic.

У порівнянні з минулим кварталом попит на фахівців в ІТ зріс на 50%, а за останні 5 років кількість відкритих позицій зростає на близько 30% щорічно.

Натомість ринок перебуває у дефіциті, адже у цей час кількість фахівців зростає лише на 18% щороку.

Згідно дослідження, через дефіцит кадрів Україна могла недоотримати 12 мільйонів доларів експортних надходжень у галузь.

Зазначається, що на більшість відкритих позицій шукають Middle і Senior-фахівців (37% та 33% відповідно), тобто з досвідом роботи 2-5 років. Для фахівців з досвідом до року доступно лише 17% вакансій. 

Основними напрямками у дослідженні визначають Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C / C ++ і DevOps. 

Найвищий попит зосереджений у Києві, а саме половина загальних вакансій. Ще 27% - позиції у Львові, 21% - у Харкові.

У компанії пояснюють, що причиною дефіциту є зокрема "необхідність системного навчання і непростий процес пошуку інженерних талантів". Так, на одну позицію необхідно розглянути щонайменше 9 кандидатів. Також, внутрішнє навчання фахівців вимагає великих інвестицій для розвитку hard та soft skills.

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25 11 2020 12:56
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