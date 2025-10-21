Комітет підтримав зміни до Бюджету-2025

Таким чином буде збільшено видатки на оборону ще на 325 млрд гривень.

Бюджетний комітет Верховної Ради ухвалив зміни до Бюджету-2025 в цілому.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Як нагадала Підласа, законопроект №14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд гривень. Раніше повідомлялось, що ця сума буде 317 млрд гривень.

З них: