Комітет підтримав зміни до Бюджету-2025
21 жовтня 2025, 11:29
Фото: rada.gov.ua
Таким чином буде збільшено видатки на оборону ще на 325 млрд гривень.
Бюджетний комітет Верховної Ради ухвалив зміни до Бюджету-2025 в цілому.
Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Як нагадала Підласа, законопроект №14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд гривень. Раніше повідомлялось, що ця сума буде 317 млрд гривень.
З них:
- 210,9 млрд грн - ЗСУ;
- 99,1 млрд грн - виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;
- 8,1 млрд грн - Національній гвардії;
- 4,3 млрд грн - для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;
- 1,3 млрд грн - для СБУ;
- 918 млн грн - Державній спеціальній службі транспорту;
- 83 млн грн - Державній прикордонній службі;
- 28,8 млн грн - для ГУР МО;
- 8 млн грн - для СЗР.
Зазначається, що покрити цю суму планується з кількох джерел:
- 294,3 млрд грн - міжнародна допомога (це 6 млрд євро "безповоротної позички" ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються);
- 10,4 млрд грн - скорочення невійськових витрат і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.
- 20 млрд грн - очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізичних осіб).