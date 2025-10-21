Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Комітет підтримав зміни до Бюджету-2025

21 жовтня 2025, 11:29
Комітет підтримав зміни до Бюджету-2025
Фото: rada.gov.ua
Таким чином буде збільшено видатки на оборону ще на 325 млрд гривень.
Бюджетний комітет Верховної Ради ухвалив зміни до Бюджету-2025 в цілому. 
 
Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
 
Як нагадала Підласа, законопроект №14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд гривень. Раніше повідомлялось, що ця сума буде 317 млрд гривень.
 
З них:
  • 210,9 млрд грн - ЗСУ;
  • 99,1 млрд грн - виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;
  • 8,1 млрд грн - Національній гвардії;
  • 4,3 млрд грн - для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;
  • 1,3 млрд грн - для СБУ;
  • 918 млн грн - Державній спеціальній службі транспорту;
  • 83 млн грн - Державній прикордонній службі;
  • 28,8 млн грн - для ГУР МО;
  • 8 млн грн - для СЗР.
 
Зазначається, що покрити цю суму планується з кількох джерел:
  • 294,3 млрд грн - міжнародна допомога (це 6 млрд євро "безповоротної позички" ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються);
  • 10,4 млрд грн - скорочення невійськових витрат і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.
  • 20 млрд грн - очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізичних осіб).

 

бюджетвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову Кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову Кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Політика
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 16:29
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється