Україна отримає ще 170 млн євро від БРРЄ: житло для ВПО та компенсації за зруйновані оселі

Кошти спрямують на компенсації за зруйноване житло та підтримку внутрішньо переміщених осіб, включно з допомогою на проживання, освіту та інтеграцію.

Україна залучила ще 170 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) на реалізацію житлових програм для постраждалих від війни. Угоду підписали в Римі 1 жовтня під час Конференції з питань відновлення України.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram-каналі.

"Завдяки цьому проєкту понад 7600 українців вже отримали нове житло, а загалом сертифікати мають понад 24,3 тисячі родин", – зазначила Свириденко.

Згідно з домовленостями:

70 млн євро спрямують на програму HOME – компенсацію за зруйноване житло. Це дозволить видати ще 1500 сертифікатів єВідновлення та допомогти близько 4 тисячам родин придбати нове житло.

Пріоритет отримають військові, люди з інвалідністю та багатодітні сімʼї.

Ще 100 млн євро виділять на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО): забезпечення житлом, допомогу на проживання, освіту дітей та інтеграцію в громади.

"Ми вдячні європейським партнерам за підтримку. Спільно створюємо умови, щоб українські родини могли відновити життя вдома", - додала премʼєрка.

Це вже третя позика БРРЄ на підтримку житлового сектору України. Так, у 2024 році Банк виділив 100 млн євро на компенсації через сертифікати;

А же цього року ще 50 млн євро на забезпечення житлом для ВПО.